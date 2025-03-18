18.03.2025 (06:30)

Расчеты РСЗО «Град» 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» оказали поддержку штурмовым подразделениям, уничтожили точки запуска БпЛА и позиции с живой силой ВСУ в зоне проведения СВО на Харьковском направлении



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчеты РСЗО «Град» 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» оказали поддержку штурмовым подразделениям, уничтожили точки запуска БпЛА и позиции с живой силой ВСУ в зоне проведения СВО на Харьковском направлении

Артиллерийские расчеты группировки войск «Север» продолжают наносить точные удары по военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям, боевой технике и живой силе украинских террористических формирований в зоне поведения СВО.

В ходе выполнения боевых задач артиллеристы уничтожают выявленные замаскированные огневые позиции артиллерии, места хранения боеприпасов и ГСМ боевиков ВСУ.

В этот раз расчеты РСЗО «Град» 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» в зоне проведения СВО на Харьковском направлении уничтожили точки запуска FPV-дронов и позиции с живой силой ВСУ в лесистой местности, тем самым оказали поддержку штурмовым подразделениям.

Благодаря слаженной работе артиллеристов и расчетов БпЛА разведчиков, военнослужащим удалось подавить точки запусков FPV-дронов и корректировщиков вражеского огня, образовав «коридор» для наших штурмовых групп.

На кадрах, военнослужащие артиллерийского подразделения, получив боевую задачу, выдвинулись на позиции, где командир боевой машины настроил «Град» по координатам, полученным из командного пункта. Корректировка целей выполнялась во взаимодействии с расчетами беспилотных летательных аппаратов.

После проведения пристрелочного пуска и получения необходимых корректировочных данных расчёт нанёс огневое поражение в заданный квадрат.

Кадры объективного контроля, полученные с БпЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении целей.

После выполнения задачи реактивщики на месте не задерживаются и свои машины прячут так, что их не видно с воздуха ни днём ни ночью.

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