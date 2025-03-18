18.03.2025 (05:30)

Расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» и fpv-дронов группировки войск «Восток» уничтожают позиции и технику противника на Южно-Донецком направлении



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» и fpv-дронов группировки войск «Восток» уничтожают позиции и технику противника на Южно-Донецком направлении

Расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» и fpv-дронов группировки войск «Восток» уничтожают позиции и технику противника на Южно-Донецком направлении.

Корректировка реактивных систем залпового огня и фиксирование уничтожения целей производится с помощью расчетов БпЛА, которые в режиме реального времени передают результаты огневого поражения на командный пункт артиллерии. После проведения боевой стрельбы расчёты меняют огневые позиции для исключения нанесения ответного огня со стороны противника.

Артиллеристы находятся на боевом дежурстве круглосуточно, поскольку новая задача может поступить в любой момент, и, как только звучит команда, выезжают из укрытия и оперативно готовят боевые машины к ведению огня.

В постоянной боевой готовности находятся и расчеты fpv-дронов, уничтожая военную технику ВСУ на дорогах, лесопосадках и в местах базирования.

Операторы БпЛА умело проходят препятствия и атакуют самые уязвимые места в технике противника, чтобы нанести ей максимальный урон.

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