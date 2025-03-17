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17.03.2025 (08:00)

Расчеты ударных FPV-дронов группировки войск «Центр» продолжают уничтожать места скопления живой силы противника в ходе освобождения населенных пунктов ДНР

Расчёты ударных FPV-дронов группировки войск «Центр» продолжают уничтожать места скопления живой силы противника, минометные и артиллерийские расчеты ВСУ, поддерживая продвижение штурмовых подразделений группировки на Красноармейском направлении специальной военной операции.

В ходе боевой работы в зоне ответственности операторы беспилотников соединения специального назначения группировки войск «Центр» уничтожили танк «Абрамс», несколько боевых бронированных машин и более двух десятков националистов ВСУ.

Благодаря профессиональным действиям операторов FPV-дронов соединения специального назначения группировки противник ежедневно несет значительные потери в живой силе, а также теряет боевую технику, совершая безуспешные попытки проведения ротаций на боевых позициях на подступах к Красноармейску.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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