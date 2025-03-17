17.03.2025 (08:00)
Расчеты ударных FPV-дронов группировки войск «Центр» продолжают уничтожать места скопления живой силы противника в ходе освобождения населенных пунктов ДНР
Расчёты ударных FPV-дронов группировки войск «Центр» продолжают уничтожать места скопления живой силы противника, минометные и артиллерийские расчеты ВСУ, поддерживая продвижение штурмовых подразделений группировки на Красноармейском направлении специальной военной операции.
В ходе боевой работы в зоне ответственности операторы беспилотников соединения специального назначения группировки войск «Центр» уничтожили танк «Абрамс», несколько боевых бронированных машин и более двух десятков националистов ВСУ.
Благодаря профессиональным действиям операторов FPV-дронов соединения специального назначения группировки противник ежедневно несет значительные потери в живой силе, а также теряет боевую технику, совершая безуспешные попытки проведения ротаций на боевых позициях на подступах к Красноармейску.