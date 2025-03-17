17.03.2025 (07:30)

Экипаж танка Т-80БВМ группировки войск «Центр» огнем с закрытой огневой позиции уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении СВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Экипаж танка Т-80БВМ группировки войск «Центр» огнем с закрытой огневой позиции уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении СВО

Танковый экипаж 1-й отдельной гвардейской мотострелковой «Славянской» ордена Республики бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт противника ВСУ, препятствовавший продвижению штурмовых подразделений на Красноармейском направлении специальной военной операции (СВО).

В ходе ведения боевых действий танкистам были переданы разведданные от расчетов беспилотных летательных аппаратов (БпЛА). Экипаж, используя складки местности прибыл на заранее подготовленную огневую позицию, оперативно навел боевую машину на цель, после чего беглым огнём 125-мм осколочно-фугасными снарядами успешно уничтожил опорный пункт украинских боевиков на дальности до 8 км. Стрельба велась по навесной траектории с постоянной корректировкой огня операторами БпЛА, ведущих воздушную разведку в районе нахождения цели.

Работая в качестве артиллерийского орудия, танковые экипажи поддерживают действия передовых групп, сковывая противника в маневре, а также не позволяют вести ответный огонь.

Командование и личный состав 1-ой отдельной гвардейской мотострелковой «Славянской» ордена Республики бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр», принимавшие участие в освобождении населенного пункта Дзержинск Донецкой народной Республики, продолжают с честью выполнять все поставленные боевые задачи освобождая родные земли Донбасса от украинских неонацистов.

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