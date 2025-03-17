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17.03.2025 (06:30)

Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожили артиллерийские орудия, бронетехнику и живую силу ВСУ в зоне СВО

Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» Кантемировской дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» ежедневно выполняют боевые задачи по уничтожению различных целей в зоне проведения специальной военной операции.

Артиллерийские расчеты выполняют широкий спектр огневых задач, таких как поражение районов сосредоточения живой силы и техники, командных пунктов и наблюдательных постов, прикрытие действий сухопутных войск и ведение контрбатарейной борьбы.

Артиллеристы вычисляют координаты целей на основании разведки и наносят огневое поражение противнику. Огневое поражение ведется на дальностях нескольких десятков километров. Стрельба может производиться как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой без предварительной подготовки.

В этот раз расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» при выполнении огневых задач уничтожили артиллерийские орудия, бронетехнику и живую силу ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на дальности более 15 километров.

Кадры объективного контроля, полученные с БпЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении всех выявленных целей.

После проведения интенсивной боевой стрельбы артиллеристы совершили смену огневых позиций на запасные для исключения нанесения ответного огня со стороны противника.

Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» выполняют боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции с самого начала СВО. Артиллеристы не раз были отмечены боевыми государственными и ведомственными наградами.

Расчеты слажены, сосредоточены и нацелены на победу. Каждый знает свою задачу в рамках работы расчёта, и каждый готов подстраховать товарища и в случае необходимости занять его место.

Для противодействия БпЛА противника в районах размещения боевых орудий установлены посты воздушного наблюдения, которые оборудованы системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и средствами огневого поражения. Для эффективного уничтожения целей в ночное время, вооружение военнослужащих оснащено тепловизорами и приборами ночного видения.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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