17.03.2025 (06:00)

Расчёт БПЛА «Молния» 11-й инженерной бригады поразил группу вражеских операторов FPV-дронов в районе Часова Яра



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчёт БПЛА «Молния» 11-й инженерной бригады поразил группу вражеских операторов FPV-дронов в районе Часова Яра

БПЛА «Молния-2» - ударный беспилотник самолётного типа. Его можно сравнить с барражирующим боеприпасом «Ланцет», только «Молния» намного дешевле и проще в эксплуатации, при этом по своим характеристикам ни в чём ему не уступает.

С помощью БПЛА «Молния-2» наши военнослужащие уничтожают технику, пункты временной дислокации и личный состав противника. Управляется «Молния», как и FPV-дрон, с помощью пульта и специальных очков. Для запуска используется пневматическая катапульта. Резким напором воздуха дрон выстреливается в небо. В отличие от своего предшественника «Молния-1» беспилотник «Молния-2» может нести боевой заряд до 6 кг, также увеличена дальность полёта.

Важный фактор, который влияет на эффективность выполнения задач — это погодные условия: сила ветра, наличие осадков, направление воздушных потоков. В день группа может совершать до 6 вылетов. В составе расчёта три бойца: пилот, заряжающий и сапёр. Каждая птица перед тем, как отправиться в небо, проходит предполётный контроль. В среднем такая процедура занимает 10-15 минут. Особое внимание бойцы уделяют балансировке беспилотника. Это необходимо, чтобы обеспечить стабильность полёта БПЛА, надёжность и безопасность работы. А также снижает вероятность аварий и увеличивает точность выполнения задач.

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