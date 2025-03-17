17.03.2025 (05:30)

Танкисты 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады уничтожили блиндаж с живой силой ВСУ на Покровском направлении СВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Танкисты 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады уничтожили блиндаж с живой силой ВСУ на Покровском направлении СВО

Экипажи танков Т-80БВ 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии на Покровском направлении специальной военной операции оказывают огневую поддержку мотострелковым подразделениям, обеспечивая продвижение штурмовых действия российских войск на подступах к населенному пункту Покровск Донецкой Народной Республики.

Ведение огня корректируется с помощью беспилотных летательных аппаратов, их же камеры фиксируют попадание в цели.

В ходе боевой задачи экипаж танка выдвинулся на закрытую огневую позицию и уничтожил блиндаж на опорном пункте ВСУ вместе с личным составом. Огонь по противнику экипаж вёл осколочно-фугасными снарядами. Получив подтверждение об уничтожении противника, экипаж убыл в безопасное место для перезарядки боевой машины и получения новой задачи.

Танкисты и операторы беспилотной летательной авиации 51-й армии ежедневно выполняют задачи по огневой поддержке штурмовых российской армии и уничтожению пехоты противника в опорных пунктах, а также обеспечивают работу бронетехники, которая при помощи трала расчищает дорогу для штурмовых подразделений.

Используя рельеф местности, экипажи современных модернизированных танков Т-80БВ выдвигаются на рубеж открытия огня, уничтожают живую силу украинских формирований в укрытиях, а также подавляют его огневые точки, позволяя штурмовым отрядам продвигаться вглубь обороны противника.

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