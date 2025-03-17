17.03.2025 (05:00)
Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-35м, уничтожил живую силу и бронированную технику подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области
В ходе выполнения боевой задачи по поддержке подразделений группировки «Север», летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по заданным координатам и уничтожили бронированную технику и личный состав ВСУ.
После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника.
Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение заданных целей.
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