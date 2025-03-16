16.03.2025 (21:30)

На Северном флоте состоялся чемпионат по военно-прикладному виду спорта

На Северном флоте состоялся чемпионат по военно-прикладному виду спорта «Стрельба из штатного и табельного оружия». В нём приняли участие около 30 представителей основных соединений, объединений и отдельных воинских частей флота, в числе спортсменов участники специальной военной операции.

По результатам командного зачёта чемпионами в своих группах стали военнослужащие команд смешанного авиационного корпуса - «Гроза», Центра связи Северного флота «Циклон» и «Атлант» отдельного морского инженерного полка.

Вторые места в группах заняли команда «Авангард» Беломорской военно-морской базы, «Ресурс» Центра материально-технического обеспечения Северного флота, и команда «Краб» одного из соединений подводных лодок.

Бронзовыми призёрами стали команда «Альбатрос» Кольской флотилии разнородных сил, и команда «Ураган» дивизии ракетных кораблей Северного флота.

Участники состязались в четырёх стрелковых упражнениях из пистолета Макарова и автомата Калашникова.

В программу соревнований вошли упражнения:

ПМ-1 стрельба из пистолета Макарова на 25 метров по неподвижной мишени (грудная фигура с кругами); три пробных и 10 зачётных выстрелов.

ПМ-3 стрельба из пистолета Макарова на 25 метров по неподвижной мишени (грудная фигура с кругами); три пробных и 30 зачётных выстрелов.

АК-1 стрельба из автомата одиночными выстрелами на 100 метров по мишени (грудная фигура с кругами) из положения лёжа без упора; три пробных и 10 зачётных выстрелов.

АК-3 стрельба из автомата одиночными выстрелами на 100 метров по мишени (грудная фигура с кругами) из трех положений лежа, стоя и с колена.

Всем победителям и призёрам были вручены заслуженные медали, грамоты и кубки.

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