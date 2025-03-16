16.03.2025 (22:30)

Ансамбль «Волжские казаки» провел концерты для жителей Луганской Народной Республики

Ансамбль «Волжские казаки» Дома офицеров общевойсковой армии Центрального военного округа провел концерты для жителей Луганской Народной Республики.

В рамках патриотической акции «Армия - населению ЛНР» самарские артисты выступили для учеников и преподавателей Старобельской школы №3 и Лутугинской специальной школы-интерната. Они исполнил для присутствующих такие песни как «Прощайте, скалистые горы», «Казаки в Берлине», «Баллада о солдате», «День Победы».

Творческий коллектив «Волжские казаки» постоянно принимает участие в мероприятиях и поддерживает военнослужащих в разных точках планеты. Ансамбль неоднократно выступал на военных базах в Сирийской Арабской республике и Таджикистане.

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