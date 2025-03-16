16.03.2025 (22:00)

Юнармейцы Омской области приняли участие в соревнованиях по пулевой стрельбе «Ворошиловский стрелок»

Участники юнармейских отрядов Омской области приняли участие в областных соревнованиях по пулевой стрельбе «Ворошиловский стрелок».

На базе регионального отделения ДОСААФ в ходе двухдневных соревнований участники продемонстрировали свои навыки стрельбы из винтовки по мишеням в положении сидя и стоя.

По окончании соревнований судейской коллегией, в состав которой входили военнослужащие ЦВО, были определены победители в каждой возрастной группе и награждены памятными дипломами.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны России и при поддержке Президента Российской Федерации. Движение имеет свои отделения во всех регионах страны. В Центральном военном округе для них шефскую помощь оказывают все воинские части и соединения.

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