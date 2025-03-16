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16.03.2025 (21:00)

День национальной кухни прошёл в отдельном железнодорожном соединении ЦВО в Екатеринбурге

День национальной кухни прошёл в отдельном железнодорожном соединении Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Екатеринбурге. Повара ресторана армейского питания приготовили национальные блюда русской кухни.

На завтрак для военнослужащих были поданы манная каша с маслом, вареньем и кусочком свежего хлеба. На обед военные железнодорожники попробовали уху по-уральски, мясные тефтели с картофельным пюре. Кроме того, был доступен широкий ассортимент салат-бара, хлебобулочных изделий, а также чай, кофейный напиток или компот из сухофруктов на выбор. На ужин военные повара приготовили азу из говядины.

Дни национальной кухни регулярно проходят в соединениях и воинских частях ЦВО, дислоцированных в регионах Урала, Сибири и Поволжья, а также в Республике Таджикистан. Основная цель – это разнообразное питания личного состава военного округа, знакомство военнослужащих по призыву с традициями и культурой народов, которые проживают в Российской Федерации.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ
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