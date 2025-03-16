16.03.2025 (16:40)

Воздушно-космические силы провели успешный пуск ракеты-носителя «Ангара-1.2» с космодрома «Плесецк»

В воскресенье, 16 марта, в 13 часов 50 минут (мск) с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром «Плесецк») в Архангельской области боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса «Ангара-1.2» с космическими аппаратами в интересах Минобороны России.

Старт ракеты-носителя и выведение космических аппаратов на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. После старта ракета-носителя легкого класса «Ангара-1.2» взята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова.

В расчетное время космические аппараты выведены на целевые орбиты и приняты на управление наземными средствами космических войск ВКС.

С космическими аппаратами установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, их бортовые системы функционируют в штатном режиме.

Этот пуск увидели воспитанники Кемеровского президентского кадетского училища, Тюменского президентского кадетского училища, Омского кадетского военного корпуса и Екатеринбургского суворовского военного училища. Незадолго до него ребята смогли посетить стартовую площадку ракеты-носителя «Ангара-1.2».

В рамках визита на космодром, который организовало Минобороны России, воспитанникам устроили экскурсию по памятным местам города Мирный, в том числе по аллее выдающихся начальников космодрома, на которой увековечены бюстами генерал армии Ю.Яшин, генерал-лейтенант С.Штанько, генерал-лейтенант Г.Алпаидзе.

Также военнослужащие 1-го Государственного испытательного космодрома Министерства обороны РФ для юных гостей провели экскурсию по монтажно-испытательному корпусу, стартовому и техническому комплексу ракеты-носителя «Ангара».

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