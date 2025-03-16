16.03.2025 (13:45)

Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 16 марта 2025 г.)

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение формированиям штурмового батальона ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Перовское и Казачья Лопань Харьковской области. ВСУ потеряли до 70 военнослужащих, шесть автомобилей, четыре артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой и артиллерийской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Изюмское, Высшее Соленое, Боровая, Дружелюбовка, Катериновка Харьковской области и Новое Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 240 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США, боевая бронированная машина, 10 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, пусковая установка реактивной системы залпового огня «Град» и две станции радиоэлектронной борьбы «Квертус».

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям семи механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой, штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Новая Полтавка, Крымское, Новооленовка, Горького, Плещеевка, Дроновка, Константиновка, Никифоровка, Ступочки и Иванполье Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 305 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, четыре автомобиля, семь орудий полевой артиллерии, включая четыре западного производства и пусковую установку реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства. Уничтожен склад материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, двух егерских, штурмовой бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Шевченко, Красноармейск, Зверево, Срибное, Петровское, Удачное, Ульяновка, Песчаное, Успеновка, Димитров и Алексеевка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 450 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, восемь пикапов, пять артиллерийских орудий и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Веселое, Вольное Поле и Константинополь Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 150 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и три орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и трех бригад береговой обороны в районах населенных пунктов Приднепровское, Никольское, Токаревка Херсонской области и Каменское Запорожской области. Уничтожены до 90 военнослужащих, пять автомобилей, два орудия полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, цехам производства беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 151 районе. Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы JDAM производства США и 141 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 658 самолетов, 283 вертолета, 46917 беспилотных летательных аппаратов, 601 зенитный ракетный комплекс,22297 танков и других боевых бронированных машин, 1529 боевых машин реактивных систем залпового огня, 22620 орудий полевой артиллерии и минометов, 32940 единиц специальной военной автомобильной техники.

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