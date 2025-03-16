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16.03.2025 (12:58)

Замминистра обороны РФ генерал-полковник Андрей Булыга провел рабочее совещание по вопросам повышения надежности бронетанкового вооружения и автомобильной техники

Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Андрей Булыга провел рабочее совещание по вопросам повышения надежности и качества бронетанкового вооружения и техники, военной автомобильной техники, поставляемых предприятиями промышленности в состав ВС РФ. В нем приняли участие представители группировок войск ответственных за эксплуатацию военной техники, коллегии военно-промышленной комиссии РФ и Минпромторга. 

В ходе рабочего совещания замминистра обороны РФ отметил конструктивные изменения боевой техники, которые уже показали свою эффективность. Такие решения были направленны на повышение защищённости бронетехники и ее ремонтопригодности в полевых условиях.

Кроме того, замминистра обороны РФ обратил внимание на реализацию дополнительной динамической защиты танков без снижения боевых характеристик. Также, в современной боевой технике предусмотрены комплексы активной защиты, благодаря которым происходит разрушение боеприпаса уже на подлёте к броне, а тепловизионные приборы не позволяют обнаружить танк в инфракрасном диапазоне излучения.

По итогам рабочей встречи замминистра обороны РФ поставил задачи промышленности принять необходимые технические решения по повышению надежности поставляемой техники и повысить ее уровень унификации.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Материально-техническое обеспечение (МТО)
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