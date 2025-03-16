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16.03.2025 (20:00)

Снайперы ЛенВО учатся сдерживать условного противника в Ленинградской области

Курсанты центра снайпинга ЛенВО отработали на полигоне в Ленинградской области действия по сдерживанию условного противника.

Военнослужащие поразили движущиеся и находящиеся на большом удалении цели из снайперских как в дневных, так и в ночных условиях. Стрельба велась на дальности до полутора километров. Кроме этого военнослужащие отработали скрытную смену позиций в условиях ведения активного огня противником.

Точность стрельбы обеспечивалась с помощью переносных лазерных приборов разведки (ЛПР-3). ЛПР-3 оснащен встроенным магнитным компасом и системой спутниковой навигации ГЛОНАСС, позволяющей определять собственное место нахождения, а также расположение разведанных объектов.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Боевая подготовка , Снайперы
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