16.03.2025 (19:00)

В Тверском Суворовском училище прошел День открытых дверей

В Тверском суворовском ордена Почета военном училище состоялся День открытых дверей. Мероприятие собрало будущих абитуриентов, их родителей, а также всех, кто интересуется военным образованием и традициями училища.

Гостям была представлена обширная программа, включающая экскурсии по учебным корпусам, спортивным и строевым площадкам, а также посещение музея училища. В ходе мероприятия посетители смогли познакомиться с бытом и условиями обучения суворовцев, узнать о вступительных испытаниях и перспективах обучения.

Перед гостями выступил руководящий состав училища, которые рассказали о его истории, достижениях воспитанников и основных направлениях подготовки. Также суворовцы продемонстрировали строевую подготовку, спортивные достижения и творческие номера, для посетителей мероприятия.

День открытых дверей позволил будущим абитуриентам и их родителям получить полное представление о жизни и учебе в училище, а также задать интересующие вопросы преподавателям и воспитателям.

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