16.03.2025 (18:00)

В Ленинградской области военнослужащих проверили на устойчивость к морально-психологическому прессингу

На полигоне в Ленинградской области военнослужащие мотострелковых подразделений ЛенВО, перед отправкой в зону СВО, отработали элементы ведения боя с условным противником на психологической полосе.

Психполоса представляет собой 500-метровую дистанцию, оборудованную различными препятствиями в виде полуразрушенных стен, проволочных заграждений, рвов, изобилующими сюрпризами и ловушками. Это и внезапные засады, налеты «противника», и взрывные устройства, заложенные в самых неожиданных местах, и крики «раненых», звучащие вместе с призывами сдаться, пламя, дым, кинжальный огонь из всех видов оружия, провокации в радиосети, вывод из строя командира, другие факторы, позволяющие проверить на устойчивость к морально-психологическому прессингу любой воинский коллектив.

В ходе тренировки командиры смогли повысить совместимость и слаженность действий в подразделениях, отработать восполнение психологических потерь, оценить общую готовность к выполнению учебно-боевых задач.

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