16.03.2025 (17:00)

Специалисты Ставропольской ЖКС достигли высоких стандартов охраны труда и промышленной безопасности

На основании анализа данных руководство жилищно-коммунальной службы Ставропольского филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по Южному военному округу (ЮВО) осуществляет контроль за эффективностью действующей системы охраны труда и улучшению его условий.

В целях обеспечения требований охраны труда и их выполнением в жилищно-коммунальной службе проводится комплекс мероприятий по устранению причин, вызывающих несчастные случаи, профессиональные заболевания.

Проводится учет и анализ состояния и причин производственного травматизма, профессиональных заболеваний и заболеваний, обусловленных производственными факторами.

Проводятся проверки, обследования технического состояния зданий и сооружений, оборудования, приспособлений, средств коллективной и индивидуальной защиты работников, состояния санитарно-технических устройств. Работников жилищно-коммунальной службы информируют о полагающихся им средств индивидуальной защиты (СИЗ) при проведении инструктажей вводного и на рабочем месте.

Проводятся вводные и целевые инструктажи по охране труда. В ходе вводного инструктажа работников жилищно-коммунальной службы знакомят с условиями труда на рабочем месте, доводят требования инструкций по охране труда, информируют о полагающихся им СИЗ.

Руководители и специалисты в жилищно-коммунальной службы проходят специальное обучение по охране труда в объеме должностных обязанностей при поступлении на работу, далее – по мере необходимости не реже одного раза в три года.

Деятельность специалистов жилищно-коммунальной службы направлена на выполнение одной из важных целей - обеспечение выполнения высоких стандартов охраны труда и промышленной безопасности всеми сотрудниками организации.

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