16.03.2025 (16:00)

Во Владивостоке состоялся чемпионат Тихоокеанского флота по стрельбе из штатного оружия

Во Владивостоке состоялся чемпионат Тихоокеанского флота по стрельбе из штатного или табельного оружия. В нём приняло участие 15 команд, представляющих соединения и воинские части флота, а также курсанты Тихоокеанского высшего военно-морского училища им. С.О. Макарова (ТОВВМУ).

Соревнования проходили в течение четырёх дней на полигоне «Горностай» 155 отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригады морской пехоты и в стрелковом тире Дальневосточного федерального университета.

Стрелки, выполняющие упражнения с автоматом Калашникова АК-74М поражали мишени, расположенные на расстоянии 100 метров, из положений лёжа, стоя и с колена. Выполнения последних двух упражнений было затруднено из-за сильных порывов ветра. Участникам приходилось прикладывать усилия, чтобы сбалансировать положение тела и ствола оружия.

В тире спортсмены стреляли из пистолета Макарова три серии по десять выстрелов, предварительно выполнив пробные выстрелы.

По итогам соревнований лучшие результаты продемонстрировали курсанты ТОВВМУ им. С.О. Макарова. Второй командный результат показали морские пехотинцы 155 бригады. Замкнула тройку призёров команда «Разведка».

Представители команды были награждены кубками и грамотами. Победителям и призёрам в личном зачёте вручили заслуженные медали.

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