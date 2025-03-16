16.03.2025 (15:00)

В гарнизонном Доме офицеров города Белогорска состоялся ежегодный конкурс чтецов «Строки обжигающие душу»

В Доме офицеров Белогорского гарнизона Амурской области состоялся конкурс чтецов «Строки обжигающие душу». Мероприятие проводится в рамках мероприятий Года Защитника Отечества и посвящено героизму защитников Отечества и 80-ти летию Победы в Великой Отечественной войне.

Участниками конкурса стали военнослужащие соединений и воинских частей Белогорского гарнизона Амурского общевойскового объединения, члены семей и представители юнармейского движения школ города Белогорска.

В течении полутора часов, со сцены, в исполнении участников мероприятия, звучали стихи в честь 80-й годовщины Победы Советского народа в Великой Отечественной войне, такие как «Курская дуга», «Жди меня», «Рассказ танкиста». А также стихи о могуществе России, ее армии, силе духа и мужестве воинов – защитников, «Хотят ли русские войны», «Атака», «День вывода войск из Афгана».

Не обошли стороной и произведения, посвященные героям специальной военной операции на Украине. В исполнении Кикилла Боголюбского прозвучала литературно – музыкальная композиция «Герои мечты», а Анатолий Головлев исполнил песню «Танк «Алеша»».

Конкурс чтецов стал дебютным выступлением для некоторых литературных самородков города Белогорска. Свои авторские стихи «Сашенька» и «Победа» прочитали учащиеся школы №5 города Белогорска Дарья Чернышова и Елизавета Лугашева.

В завершении конкурса члены жюри поблагодарили участников и гостей поздравили мероприятия, а также наградили победителей.

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