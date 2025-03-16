16.03.2025 (14:00)

В Доме офицеров Восточного военного округа состоялся необычный концерт для членов семей военнослужащих

В Хабаровске на сцене Дома офицеров Восточного военного округа прошел концерт «Песни для советских детей». Концерт собрал как взрослых, так и совсем юных зрителей. Во время него прозвучали композиции из советских мультфильмов в исполнении джазовых музыкантов, что повлияло на звучание знакомых и любимых песен.

Состав музыкантов: вокал - Наталья Носова, клавиши - Вячеслав Горбачевский, гитара - Марк Лобанов, саксофон - Андрей Савин, бас-гитара - Дмитрий Войтюк, ударные - Сергей Останин.

В зале было много восхищенных зрителей, звучали бурные овации на протяжении всего выступления.

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