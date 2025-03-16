16.03.2025 (13:00)

В Забайкалье состоялся Юнармейский бал

В Забайкальском крае в селе Тарбагатай Петровск-Забайкальского района прошел Юнармейский бал с участием воспитанников военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Вечер начался с романтического полонеза, который задал тон всему мероприятию. Этот танец издавна олицетворяет благородство.

Юнармейцы кружились в вальсе. В зале звучали мелодии венского вальса, вальс города Осло, немецкого вальса и другие, включая вальсы дружбы, цветов, Анастасии и Елены.

Каждый танец был настоящим спектаклем грации и стиля, зрители не могли оторвать глаз от такого захватывающего выступления. Уникальная атмосфера бала создавалась не только музыкой, но и потоком улыбок, смехом и дружескими переговорами.

Этот вечер показал, что в каждом юном сердце живет стремление к объединению молодежи, вдохновляя ее на патриотические поступки, романтику и дружбу.

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