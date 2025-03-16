16.03.2025 (12:00)

В Приамурье военнослужащие общевойсковой армии ВВО почтили память воинов-даманцев

Военнослужащие гвардейского артиллерийского соединения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Амурской области провели митинг, посвященный Дню памяти участникам событий на острове Даманский у реки Уссури в Советско-Китайском конфликте. Также в мероприятии приняли участи юнармейцы и члены общественной организации «Комитет солдатских матерей».

Участники мероприятий собрались для того, чтобы отдать дань уважения мужеству, стойкости и самоотверженности войнам. Собравшиеся возложили венки и цветы к мемориальной доске Денисенко А.Г. и памятнику Гаюнову В.К., после чего почтили память минутой молчания.

В завершении мероприятий состоялось торжественное собрание, посвященное 56-й годовщине событий на острове Даманский.

Справочно:

Советско-китайский пограничный конфликт на острове Даманский — вооружённые столкновения между СССР и КНР 2 и 15 марта 1969 года в районе острова Даманский на реке Уссури в 230 км южнее Хабаровска и 35 км западнее райцентра Лучегорск.

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