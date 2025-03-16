16.03.2025 (11:00)
В Восточном военном округе продолжается обучение военных водителей на категории «С»
В Восточном военном округе (ВВО) продолжается подготовка военных водителей на категории «С». Занятия проводятся на базе окружных учебных центров подготовки младших специалистов, дислоцированных в Хабаровском и Забайкальском краях
Целью данных курсов является обучение военнослужащих по призыву навыкам вождения автомобильной техникой, изучение теоретической части, а также совершенствование навыков вождения у военнослужащих тяжелых грузовиков.
В ходе обучения военнослужащие-водители изучают правилам дорожного движения, устройство автомобилей и порядок их технического обслуживания.
На специализированных автодромах курсанты осваивают и отрабатывают навыки вождения в ограниченном пространстве, движение задним ходом, параллельную парковку, заезд на эстакаду. Обучение водителей-курсантов проходит на автомобилях «УРАЛ».