16.03.2025 (10:00)

В Республике Бурятия сотрудники ВАИ Восточного военного округа провели занятия по безопасности дорожного движения

Сотрудники военной автомобильной инспекции (ВАИ) провели занятия по обеспечению безопасности дорожного движения с военнослужащими соединений и воинских частей общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Республике Бурятия.

Специалисты ВАИ провели технический осмотр военных автомобилей, в частности диагностику рулевого управления и проверку величины суммарного люфта рулевого колеса.

Также, с водителями транспортных средств, старшими машин и начальниками контрольно-технических пунктов инспекторы ВАИ организовали и провели теоретические и практические занятия по организации внутренней службы в парках воинских частей, порядку входа возвращения транспортных средств из рейса и проведение предрейсовой подготовки.

В ходе мероприятий инспекторы ВАИ уделяли особое внимание использованию водителями и пассажирами транспортных средств штатных ремней безопасности, их работоспособности и техническому состоянию.

На занятиях водителям и пассажирам транспортных средств доводилась информация о важности использования ремней безопасности, а также демонстрировались видеоролики, пропагандирующие соблюдение правил дорожного движения.

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