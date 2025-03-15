15.03.2025 (19:30)

Концерт для участников СВО состоялся в военном госпитале Самары

Концерт для участников специальной военной операции (СВО), находящихся на излечении, состоялся в военном госпитале Самары.

Перед военнослужащими выступил известный самарский автор и исполнитель Аркадий Соловейчик с концертной программой «Переправа». Он исполнил современные и русские народные песни для военнослужащих и персонала медицинского учреждения.

Мероприятие было организовано творческим коллективом Дома офицеров Самарского гарнизона. Культурно-художественную поддержку участников специальной военной операции данный коллектив оказывает на постоянной основе. Со сцены для военнослужащих выступают певцы, композиторы, артисты различных жанров, актёры театра и кино, организовываются театральные и цирковые представления, а также выступления народных артистов Российской Федерации.

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