16.03.2025 (07:30)

Операторы БпЛА Ставропольских десантников ударными беспилотниками уничтожили боевую технику и личный состав ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Операторы БпЛА Ставропольских десантников ударными беспилотниками уничтожили боевую технику и личный состав ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области

Подразделения Ставропольского гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ продолжают плановую боевую работу по уничтожению подразделений ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области.

Огромную роль в этом играют операторы БпЛА, которые постоянно ведут разведку переднего края, уничтожают личный состав, боевую и специальную технику ВСУ при помощи FPV-дронов и ударных БпЛА, доставляют на линию боевого соприкосновения боеприпасы, медикаменты и продовольствие, разминируют подъездные пути.

Одной из основных задач операторов является поддержка штурмующих подразделений. Непосредственно перед выходом штурмовых групп ВДВ на боевую задачу операторы БпЛА провели разведку, вскрыли основные огневые точки и пункты управления, укрытия личного состава ВСУ в блиндажах опорных пунктов и замаскированную технику. Затем точными ударами нанесли поражение подразделениям ВСУ, уничтожив до отделения пехоты противника и боевую бронированную технику противника, а также сбили в небе гексакоптер ВСУ типа "Баба Яга". Нанесенные операторами БпЛА Ставропольских десантников удары по опорным пунктам ВСУ, впоследствии позволили штурмовым группам ВДВ беспрепятственно зайти на них, произвести их зачистку и закрепиться.

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