16.03.2025 (06:30)

В зоне СВО состоялся телемост между военнослужащими группировки войск «Днепр» и их родственниками, проживающими в Казани

Военнослужащие мотострелкового подразделения из состава группировки войск «Днепр» и их родственники из Казани приняли участие в телемосте, который в режиме реального времени прошёл в аудитории Казанского высшего танкового командного училища.

«На Херсонской земле вас приветствуют ваши родные и близкие. Это люди, которых вы отлично знаете. От себя лично и от командования хочу огромные слова благодарности сказать Казанскому танковому училищу. Это подразделение, которое нас сформировало. Со стороны города Казани огромное вам спасибо, ваша поддержка и, как говорится, внимание нам очень всем важны»,- с этими словами начал мероприятие заместитель командира по военно-политической работе с позывным «Тоцк».

В ходе общения военнослужащие поблагодарили своих родных и близких за крепкий тыл, поддержку и пообещали вернуться домой только победой.

«Телемост прошёл замечательно. Огромная благодарность нашим связистам, то, что дали такую возможность увидеться с близкими. Очень приятно, что хоть и не вживую, а по видео увидели, немножко всплакнули. Я думаю, что в дальнейшем так же будет все проходить и радовать нас будут», - медицинская сестра с позывным «Джета».

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