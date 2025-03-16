16.03.2025 (09:00)

Экипаж Су-34 Воздушно-космических Сил нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Экипаж Су-34 Воздушно-космических Сил нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области

Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических Сил нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области.

Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

Получив подтверждение от разведки об уничтожении личного состава и опорного пункта ВСУ, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.

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