16.03.2025 (08:00)

Экипажи танков Т-72Б3М группировки войск «Запад» в ходе боевой работы уничтожили замаскированные позиции и живую силу ВСУ в зоне проведения СВО в ЛНР



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Экипажи танков Т-72Б3М группировки войск «Запад» в ходе боевой работы уничтожили замаскированные позиции и живую силу ВСУ в зоне проведения СВО в ЛНР

В зоне проведения специальной военной операции военнослужащие танковых подразделений группировки войск «Запад», проявляя мужество и героизм при выполнении боевых задач, продолжают наносить удары по военным объектам, бронированной технике и живой силе ВСУ.

В этот раз на одном из направлений СВО в ЛНР в ходе разведывательных мероприятий были обнаружены замаскированные позиции и скопление живой силы противника.

Получив координаты целей экипажи танков Т-72Б3Мтанкового полка 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» незамедлительно выдвинулись на огневые позиции. После наведения танков на цели, военнослужащие выполнили стрельбу 125 мм осколочно-фугасными снарядами по целям.

Корректировка стрельбы и контроль попаданий выполнялись операторами расчетов БпЛА.

В один из дней в ходе штурма опорных пунктов боевиков ВСУ экипажу танка под командованием командира танкового взвода с позывным «Валуй» была поставлена задача огнем с закрытых огневых позиций поддерживать действия пехоты.

После нескольких выстрелов, враг обнаружил нашу боевую машину. В танк полетели ударные fpv-дроны. После трех попаданий, танк начал гореть. Бойцы потушили его своими силами, сменили позицию и продолжили вести огонь.

Во время перемещений между позициями и выстрелами прилетело еще два боевых дрона боевиков ВСУ, танк снова начал гореть. «Валуй» принял решение выполнить задачу до конца. После того, как последний снаряд отправился в сторону врага, бойцы откатились в район ожидания.

В общей сложности боевая машина пережила пять попаданий вражеских fpv-дронов, что не помешало танкистам выполнить боевую задачу и вернуться живыми.

В ходе СВО танкисты 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» во взаимодействии с операторами беспилотных летательных аппаратов в круглосуточном режиме наносят огневое поражение противнику с огневых позиций. Используя особенности рельефа местности и укрытий в лесных массивах, они ведут прицельный огонь, обеспечивая высокую точность и безопасность для экипажей.

Благодаря мужественным действиям танкистов, подразделения ежедневно продвигаются метр за метром, что позволяет зачищать и занимать опорные пункты ВСУ.

Боевую работу танкисты ведут круглосуточно. В приоритете целей – укрепления, боевая техника противника, в т.ч. иностранного производства.

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