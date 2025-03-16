16.03.2025 (07:00)

Боевая работа подразделений 22-го мотострелкового полка группировки войск «Север», которые в ходе наступательных действий освободили н.п. Новая Сорочина, Старая Сорочина и Малая Локня Курской области

Военнослужащие группировки войск «Север» при поддержке артиллерии и авиации продолжают уничтожать противника в приграничном районе Курской области.

Минобороны России опубликовало кадры оставленных укреплённых позиций боевиков ВСУ, которые были выбиты военнослужащими 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» в ходе освобождения населенных пунктов Новая Сорочина, Старая Сорочина и Малая Локня Курской области.

Подразделения группировки войск «Север» продолжают продвигаться вперед, шаг за шагом выбивая противника из населенных пунктов и укреплённых позиций, оттесняя врага, захватывают трофеи и берут в плен военнослужащих ВСУ.

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