16.03.2025 (06:00)
Операторы FPV-дронов группировки войск «Восток» наносят удары по технике и позициям противника на Южно-Донецком направлении
Оператор дрона обнаружил на дороге пикап противника, автомобиль был поражен сбросом. Этот же оператор уничтожил несколько боевиков ВСУ, которые не успевают укрыться в здании.
В свою очередь расчёты дронов-камикадзе поражают командные пункты боевиков и попытки ротации на Южно-Донецком направлении.
Благодаря точной работе расчётов БпЛА группировки войск «Восток» мотострелки ежедневно продвигаются вперёд, освобождая территории.
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