16.03.2025 (06:00)

Операторы FPV-дронов группировки войск «Восток» наносят удары по технике и позициям противника на Южно-Донецком направлении



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Операторы FPV-дронов группировки войск «Восток» наносят удары по технике и позициям противника на Южно-Донецком направлении

Оператор дрона обнаружил на дороге пикап противника, автомобиль был поражен сбросом. Этот же оператор уничтожил несколько боевиков ВСУ, которые не успевают укрыться в здании.

В свою очередь расчёты дронов-камикадзе поражают командные пункты боевиков и попытки ротации на Южно-Донецком направлении.

Благодаря точной работе расчётов БпЛА группировки войск «Восток» мотострелки ежедневно продвигаются вперёд, освобождая территории.

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