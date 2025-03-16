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16.03.2025 (05:30)

Боевая работа расчетов ударных беспилотных летательных аппаратов группировки войск «Центр» в ходе освобождения населенных пунктов ДНР

В ходе боевой работы расчёты БпЛА 35-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» уничтожили места скопления живой силы противника, а также огневые точки подразделений ВСУ сорвав попытки контратак на Красноармейском направлении специальной военной операции.

Расчеты БпЛА группировки войск «Центр» ежедневно поддерживают действия штурмовых групп, заблаговременно уничтожая резервы противника, боевые бронированные машины, в том числе иностранного производства, а также склады с боеприпасами и топливом, станции связи и наблюдательные пункты.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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