16.03.2025 (05:00)
Концерт артистов Ансамбля песни и пляски ЦВО состоялся для военнослужащих танкового соединения группировки войск «Центр» в зоне проведения СВО
Коллектив фронтовой творческой бригады Ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) выступил для военнослужащих танкового соединения группировки войск «Центр» в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
В своей программе военные артисты представили инструментальные и песенные номера, среди которых были уже полюбившиеся слушателям хиты группы «Любэ», казачий репертуар, композиции русского рока, классической российской эстрады и нашумевшая композиция Татьяны Куртуковой «Матушка» в исполнении солистки ансамбля Елены Лупушор.
В завершении мероприятия артисты поблагодарили признательных зрителей и пожелали всему личному составу хорошего весеннего настроения и скорейшего возвращения домой.
«Если хотя бы одному человеку из зала станет на душе немножко лучше, то это уже дорого стоит. В этом наша, как артистов, цель и это основная наша задача», - поделился своими впечатлениями после выступления артист фронтовой бригады ефрейтор Андрей Клементьев.