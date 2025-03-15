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15.03.2025 (17:30)

Сапёры ЛенВО заминировали танкоопасные направления в ходе тактико-специального занятия в Ленинградской области

Военнослужащие инженерно-сапёрного полка общевойсковой армии ЛенВО, отработали минирование танкоопасных направлений и поражение бронетехники противотанковыми минами, в ходе тактико-специального занятия на полигоне в Ленинградской области.

Для постановки минных полей, в том числе дистанционным способом, были применены универсальные и гусеничные минные заградители. Менее чем за час была заминирована полоса протяжённостью более 10 км, а шириной около 100 м. Падавший снег замаскировал установленные боеприпасы.

Также сапёры с помощью противотанковых мин условно уничтожили 8 единиц бронетехники «противника». Поражение танков производилось в борт и гусеницы, что не позволило технике двигаться дальше.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Ленинградский военный округ , Боевая подготовка
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