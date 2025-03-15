15.03.2025 (16:30)

Командование Ленинградского военного округа приняло участие в возложении цветов к мемориалу «Военным медикам, павшим в войнах» в Санкт-Петербурге

Временно исполняющий обязанности командующего Ленинградским военным округом генерал-лейтенант Рустам Миннекаев принял участие в церемонии возложения цветов к мемориалу «Военным медикам, павшим в войнах» в Санкт-Петербурге.

Так же цветы возложили участники делегации Республики Татарстан во главе с полномочным представителем Республики Татарстан Равилем Ахметшиным.

По завершению мероприятия делегация посетила Военно-медицинскую академию им. С.М. Кирова, где проходят лечение и реабилитацию. военнослужащие, получившие ранение в зоне проведения специальной военной операции.

Для обеспечения правопорядка при проведении мероприятий были выделены команды военнослужащих военной полиции и комендатуры, работающие в содействии с сотрудниками МВД и Росгвардии.

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