15.03.2025 (16:30)
Командование Ленинградского военного округа приняло участие в возложении цветов к мемориалу «Военным медикам, павшим в войнах» в Санкт-Петербурге
Временно исполняющий обязанности командующего Ленинградским военным округом генерал-лейтенант Рустам Миннекаев принял участие в церемонии возложения цветов к мемориалу «Военным медикам, павшим в войнах» в Санкт-Петербурге.
Так же цветы возложили участники делегации Республики Татарстан во главе с полномочным представителем Республики Татарстан Равилем Ахметшиным.
По завершению мероприятия делегация посетила Военно-медицинскую академию им. С.М. Кирова, где проходят лечение и реабилитацию. военнослужащие, получившие ранение в зоне проведения специальной военной операции.
Для обеспечения правопорядка при проведении мероприятий были выделены команды военнослужащих военной полиции и комендатуры, работающие в содействии с сотрудниками МВД и Росгвардии.