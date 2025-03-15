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15.03.2025 (15:30)

Мотострелки в лесах Ленинградской области отразили нападение условного противника на колонну военной техники

Военнослужащие мотострелковых подразделений общевойсковой армии ЛенВО, дислоцированные в Ленинградской области в ходе боевой подготовки на полигонах «Каменка» и «Лужский» отразили нападение условного противника на колонну военной техники.

По замыслу, мотострелки совершали марш на военной технике в район боевого применения. На маршруте выдвижения группа условного противника устроила засаду для захвата оружия и боеприпасов.

Получив сигнал о нападении на головную походную заставу, командир подразделения принял решение развернуть подразделения в боевой порядок и уничтожить условного противника. Военнослужащие заблокировали противника на лесной дороге и провели захват условного противника.

В отработке тактических действий было задействовано около 100 военнослужащих, а также бронеавтомобили «Тигр», грузовики «Урал», модернизированные станции радиосвязи «Артек».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Ленинградский военный округ , Боевая подготовка
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