15.03.2025 (15:30)
Мотострелки в лесах Ленинградской области отразили нападение условного противника на колонну военной техники
Военнослужащие мотострелковых подразделений общевойсковой армии ЛенВО, дислоцированные в Ленинградской области в ходе боевой подготовки на полигонах «Каменка» и «Лужский» отразили нападение условного противника на колонну военной техники.
По замыслу, мотострелки совершали марш на военной технике в район боевого применения. На маршруте выдвижения группа условного противника устроила засаду для захвата оружия и боеприпасов.
Получив сигнал о нападении на головную походную заставу, командир подразделения принял решение развернуть подразделения в боевой порядок и уничтожить условного противника. Военнослужащие заблокировали противника на лесной дороге и провели захват условного противника.
В отработке тактических действий было задействовано около 100 военнослужащих, а также бронеавтомобили «Тигр», грузовики «Урал», модернизированные станции радиосвязи «Артек».