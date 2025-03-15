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15.03.2025 (14:30)

Тральная группа Балтийского флота уничтожила средства воздушного нападения и безэкипажные катера условного противника

Накануне в акватории Балтийского моря корабельная тральная группа (КТГ) Балтийского флота в составе морского тральщика «Льва Чернавина» и рейдового тральщика «Василия Полякова» выполнила практические артиллерийские стрельбы.

В морском полигоне, расположенном в акватории Балтийского моря, тральщики соединения кораблей охраны водного района Балтийской военно-морской базы успешно выполнили артиллерийские стрельбы по мишеням, имитирующим средства воздушного нападения типа БЛА и безэкипажные катера условного противника.

В качестве мишеней были задействованы макеты безэкипажных катеров, имитирующие быстроходные средства и БЛА условного противника.

После артиллерийских стрельб экипажами кораблей были выполнены задачи по совместному маневрированию, организации взаимодействия связи между кораблями и тренировки по ведению борьбы за живучесть.

Во время выхода в море экипажи кораблей успешно отработали задачи по постановке контактных и неконтактных тралов, форсированию минного заграждения с выполнением комплекса мероприятий по уничтожению плавающих, донных и якорных мин с применением шнуровых зарядов.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Балтийский флот , Боевая подготовка
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