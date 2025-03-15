15.03.2025 (10:30)

Корабли Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота отразили условное нападение противника с воздуха

В Ленинградской военно-морской базе Балтийского флота с дежурными сменами центров управления, корабельными расчётами постов противовоздушной обороны (ПВО) проведено совместное учение по отражению ударов средств воздушного нападения условного противника.

Экипажами кораблей и катеров Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота были отработаны учебные задачи по отражению авиаудара воздушной группой условного противника в пункте базирования Кронштадт.

Налет условного противника имитировали беспилотные летательные аппараты под управлением операторов отряда специального назначения по борьбе с ПДСС.

В ходе планового учения средства ПВО кораблей Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота были приведены в готовность к боевому применению, операторы боевых постов сбора и обработки информации обнаружили и классифицировали воздушные цели, а личный состав кораблей отработал алгоритм действий при отражении атаки условного противника с воздуха. Расчёты ПВО взяли неопознанный БпЛА на сопровождение и условно уничтожили цель над акваторией пункта базирования Кронштадт.

В ходе учения были отработаны вопросы организации управления силами и средствами ПВО при отражении ударов средств воздушного нападения воздушного противника по пунктам базирования, распределения целей и постановки огневых задач по различным каналам связи.

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