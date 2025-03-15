15.03.2025 (23:00)

Участник СВО провёл урок мужества для школьников Удмуртии

Военнослужащий – участник специальной военной операции (СВО) Максим Пронькин провёл урок мужества для учащихся средней общеобразовательной школы деревни Баграш-Бигра Малопургинского района Республики Удмуртия.

В ходе мероприятия военнослужащий рассказал историю боевого пути, а также о подвигах, которые совершили его сослуживцы в зоне проведения СВО. Кроме того, Максим Пронькин напомнил ребятам значения слов «мужество», «честь» и «отвага». На протяжении всего мероприятия школьники смогли задать все возникшие вопросы участнику спецоперации, в том числе касаемо быта на передовой, обмундирования, а также доходят ли письма, которые они пишут.

Военнослужащий поблагодарил ребят за тёплый приём, отметив, что письма, которые пишут дети служат для многих участников СВО не просто весточкой из дома, а настоящими талисманами. Также он дал напутствие школьникам быть достойными гражданами своего Отечества, изучать и помнить историю страны.

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