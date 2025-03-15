15.03.2025 (22:00)

Юнармейцы Омской области приняли участие во Всероссийской акции «Храним огонь Победы»

Участники юнармейского отряда «Сокол» имени Героя России Николая Данильченко Марьяновского района Омской области приняли участие во Всероссийской акции «Храним огонь Победы», приуроченной к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годах.

В рамках акции на территории Марьяновского мемориала состоялась торжественная церемония открытия и зажжения Вечного огня. Вечный огонь зажжён на постоянное горение. В мероприятии приняли участие представители военного комиссариата региона и участники специальной военной операции. В ходе церемонии юнармейцы и присутствующие почтили память военнослужащих, погибших при выполнении боевых задач в годы Великой Отечественной войны, и возложили цветы к мемориалу.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны России и при поддержке Президента Российской Федерации. Движение имеет свои отделения во всех регионах страны. В Центральном военном округе для них шефскую помощь оказывают все воинские части и соединения.

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