15.03.2025 (21:00)

Юнармейские отряды Алтайского края приняли участие в смотр-конкурсе «Девушки в погонах»

Участницы юнармейских отрядов и военно-патриотических клубов Бийского, Косихинского, Поспелихинского, Красногорского, Троицкого районов и города Бийска Алтайского края приняли участие в смотр-конкурсе «Девушки в погонах».

В ходе проведения мероприятия девушки соревновались в снаряжении магазина автомата АК-74 боеприпасами, разборке и сборке автомата АК-74, строевой подготовке, тактической медицине, преодолевали эстафету «Огневой рубеж». А также проверили свои знания истории Отечества в интеллектуальной викторине.

В состав судейской коллегии входили ветераны Вооружённых Сил Российской Федерации, которые оценивали навыки участниц. Победителям и призёрам конкурса были вручены памятные дипломы и ценные призы.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны России и при поддержке Президента Российской Федерации. Движение имеет свои отделения во всех регионах страны. В Центральном военном округе для них шефскую помощь оказывают все воинские части и соединения.

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