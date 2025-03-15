15.03.2025 (16:00)
Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл в порт Карачи Исламской Республики Пакистан
Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе корветов «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и среднего морского танкера «Печенга» совершил деловой заход в порт Карачи Исламской Республики Пакистан.
На причале состоялась церемония встречи российских кораблей, в которой приняли участие представители Посольства Российской Федерации в Пакистане и представители командования Военно-морских сил принимающей стороны.
В период стоянки кораблей ТОФ в порту Карачи запланировано участие командного состава отряда в официальных встречах. Для личного состава предусмотрен культурный отдых с обзорными экскурсиями по местным достопримечательностям.
Ранее отряд кораблей ТОФ принял участие в международном военно-морском учении «Морской пояс безопасности – 2025», в ходе которого отряды кораблей ВМФ России, ВМС Армии Ирана и ВМС НОАК отработали задачи по поиску и освобождению захваченных судов, а также провели стрельбы по морским и воздушным целям.