15.03.2025 (16:00)

Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл в порт Карачи Исламской Республики Пакистан

Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе корветов «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и среднего морского танкера «Печенга» совершил деловой заход в порт Карачи Исламской Республики Пакистан.

На причале состоялась церемония встречи российских кораблей, в которой приняли участие представители Посольства Российской Федерации в Пакистане и представители командования Военно-морских сил принимающей стороны.

В период стоянки кораблей ТОФ в порту Карачи запланировано участие командного состава отряда в официальных встречах. Для личного состава предусмотрен культурный отдых с обзорными экскурсиями по местным достопримечательностям.

Ранее отряд кораблей ТОФ принял участие в международном военно-морском учении «Морской пояс безопасности – 2025», в ходе которого отряды кораблей ВМФ России, ВМС Армии Ирана и ВМС НОАК отработали задачи по поиску и освобождению захваченных судов, а также провели стрельбы по морским и воздушным целям.

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