15.03.2025 (15:00)

В Минобороны России пересмотрят нормы снабжения вещевым имуществом для штурмовиков

Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Андрей Булыга провел рабочее совещание с представителями вещевых служб группировок войск и предприятий промышленности по вопросам обеспечения имуществом подразделений, выполняющих задачи специальной военной операции.

Замминистра обороны РФ заслушал доклады о вещевом обеспечении штурмовых подразделений группировок войск и поручил освободить военнослужащих, участвующих в штурмах от необходимости сдачи на склад всесезонного комплекта полевого обмундирования (ВКПО) после завершения срока эксплуатации, а также продолжить выдачу вторых комплектов ВКПО и производить их оперативную замену в случае износа.

Обсуждая вопросы модернизации технических средств вещевой службы, генерал-полковник Андрей Булыга отметил, что хорошо зарекомендовали себя переносные душевые, особенно среди тех, кто выполняет задачи непосредственно на линии боевого соприкосновения. Также заместитель главы российского военного ведомства дал поручение внести изменения в нормативные акты по эксплуатации стиральных машин в зоне проведения СВО - его необходимо снизить с 5 лет до 2 лет.

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