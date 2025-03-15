15.03.2025 (13:30)

Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 15 марта 2025 г.)

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы Харьковской области.

ВСУ потеряли до 45 военнослужащих, четыре автомобиля, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной разведки.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Дружелюбовка, Новосергеевка, Чернещина, Пролетарское Харьковской области, Грековка Луганской Народной Республики и Редкодуб Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили более 255 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе боевая машина пехоты «Bradley» производства США и бронемашина «Pinzgauer Vector» производства Австрии, два пикапа, четыре орудия полевой артиллерии и три склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Серебрянка, Веролюбовка, Константиновка и Артема Донецкой Народной Республики.

ВСУ потеряли свыше 260 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, пять автомобилей, орудие полевой артиллерии, пусковую установку реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Филия Днепропетровской области, Петровского, Удачное, Димитров, Шевченко, Красноармейск и Успеновка Донецкой Народной Республики.

Противник потерял до 465 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе боевую машину пехоты «Bradley» производства США, восемь автомобилей и три артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Искра, Зеленый Гай, Константинополь и Федоровка Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили более 160 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике трех бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Ольговка, Никольское и Садовое Херсонской области.

Уничтожены до 80 военнослужащих и три автомобиля.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение военным объектам аэродромной инфраструктуры, цехам производства беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов и материально-технического обеспечения, объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 162 районах.

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Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб JDAM и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, 170 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, из них 141 вне зоны специальной военной операции.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 658 самолетов, 283 вертолета, 46776 беспилотных летательных аппаратов, 601 зенитный ракетный комплекс, 22285 танков и других боевых бронированных машин, 1527 боевых машин реактивных систем залпового огня, 22581 орудие полевой артиллерии и минометов, 32902 единицы специальной военной автомобильной техники.

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