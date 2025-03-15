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15.03.2025 (13:25)

Заявление Минобороны России

В период с 7.45 до 8.10 мск 15 марта дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата: два БПЛА – над территорией Брянской области, один БПЛА – над акваторией Черного моря.

В 11.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области.

Около 12.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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