15.03.2025 (13:25)

Заявление Минобороны России

В период с 7.45 до 8.10 мск 15 марта дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата: два БПЛА – над территорией Брянской области, один БПЛА – над акваторией Черного моря.

В 11.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области.

Около 12.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице