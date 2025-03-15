15.03.2025 (11:30)

ВМА имени С.М. Кирова и Самарский государственный медицинский университет Минздрава России завершили разработку VR-тренажера по тактической медицине

Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова совместно с Самарским государственным медицинским университетом Минздрава России создали VR-тренажер «Тактическая медицина. Базовый курс». На базе ВМА им. С.М. Кирова состоялись приемо-сдаточные испытания проекта, реализованного в рамках программы Минобрнауки России «Приоритет 2030».

Инновационный продукт разработан с учетом современных стандартов тактической медицины и адаптирован под требования образовательных программ.

VR-тренажер позволит обучать военнослужащих и медицинских специалистов правилам оказания первой помощи в иммерсивной среде, максимально приближенной к боевым условиям. Тренажер использует передовые технологии виртуальной реальности, моделируя различные сценарии и позволяя отрабатывать алгоритмы действий в экстремальных условиях. Высокая степень реалистичности симуляции способствует не только формированию практических навыков, но и психологической подготовке специалистов, доводя действия до автоматизма. Виртуальный симулятор формирует такие навыки, как алгоритмы самопомощи при ранениях, оперативная и точная оценка состояния пострадавшего, алгоритмы оказания первой помощи товарищу и включает 12 сценариев, разделенных на два блока: самопомощь в «красной зоне» и взаимопомощь в «желтой зоне».

В первом блоке отрабатываются сценарии оказания первой помощи при огнестрельном ранении правой руки, при ранении правой ноги, при осколочном ранении шеи. Во втором блоке — алгоритм осмотра раненого по протоколу, оказание первой помощи при ранении головы, нижней челюсти, шеи, конечностей, груди, живота, смежной области, а также при отрыве конечности.

Тренажер создан для реализации образовательных курсов по тактической медицине в образовательных организациях среднего и высшего образования, популяризации навыков отработки и умений оказания первой помощи среди молодежи в понятной и удобной для них форме, а также для контроля объективных знаний по предмету для выпускников очных образовательных курсов по тактической медицине.

«Военно-медицинская академия является ведущей образовательной организацией области тактической медицины, и мы, конечно ж, делимся своим компетенциями по оказанию первой помощи на поле боя со всеми заинтересованными организациями и зравоохранением России в целом. На базе академии функционирует Центр тактической медицины Министерства обороны, но, очевидно, что очное обучение там не могут пройти все заинтересованные лица. Такие проекты, как разработанное недавно мобильное приложение по тактической медицине, продемонстрированный сегодня VR-тренажер, позволяют охватить большую аудиторию, так как знания, которые даются в этих курсах, пригодятся не только во время боевых действий, но и при других экстремальных ситуациях: природных или техногенных катастрофах, ДТП», - отметил заместитель начальника Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова по учебной работе полковник медицинской службы Руслан Макиев.

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