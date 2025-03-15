15.03.2025 (14:00)

Экипажи танков Т-72Б3 отработали практику экстремального вождения в Ленинградской области

На полигонах «Лужский» и «Каменка» механики-водители подразделений общевойсковой армии ЛенВО, дислоцированных в Ленинградской области, отработали практику экстремального вождения танков Т-72Б3 в зимних условиях.

В ходе занятий водители отработали приемы маневрирования на скоростной трассе, прохождение маршрута в составе колонны на максимальных и минимально допустимых скоростях, выполнили повороты и развороты различной сложности, а также преодоление оврагов, искусственных и естественных препятствий, в том числе по глубокому снегу. На протяжении всего маршрута военнослужащие подразделений разведки имитировали условия, приближенные к реальному бою, используя при этом дымовые гранаты, взрывпакеты и холостые патроны.

Такие занятия развивают внимательность и концентрацию у водителей, а также позволяют оценить возможности боевой техники. К занятиям привлекались экипажи танков в полном составе.

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