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15.03.2025 (19:00)

В Ленинградской области военные связисты выполнили задачи по блокированию и уничтожению условного противника

Военнослужащие бригады управления ЛенВО, дислоцированной в Ленинградской области, отработали вопросы организации охраны и обороны полевых узлов связи и пунктов управления.

По замыслу тренировки, в районе развертывания подвижных пунктов управления и полевых узлов связи действуют нескольких диверсионно-разведывательных групп условного противника, роль которых выполняют военнослужащие разведподразделений округа.

В целях недопущения потери управления и возможного уничтожения станций связи, было организовано боевое охранение, выставлены посты, оборудованы секреты. Наиболее опасные участки дополнительно были оборудованы в инженерном отношении. В ходе тренировки военные связисты отразили свыше 10 атак условных диверсантов, выполнив задачи по блокированию и уничтожению трех групп «боевиков» общей численностью 25 человек.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Боевая подготовка , Войска связи
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